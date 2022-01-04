شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تغلق 40 حسابًا إلكترونياً لاحتيالها على المستهلكين عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة التجارة 40 حسابًا تجاريًا في منصات التواصل الاجتماعي لقيامها بالاحتيال على المستهلكين باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير وليس لها الحق في استخدامها، وذلك بعد عمليات رصد مكثفة تزامنت مع ورود بلاغات من المستهلكين على هذه الحسابات.

ووردت بلاغات من المستهلكين حول هذه الحسابات التي تسوق منتجات الهواتف النقالة واكسسوارتها، مستخدمة علامة تجارية لمتجر مشهور، قامت إدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية بوزارة التجارة، بعمليات بحث وتحري، اتضح من خلالها وجود عدد كبير من الحسابات بإحدى منصات التواصل الاجتماعي تستخدم علامة تجارية مملوكة لمتجر شهير متخصص في بيع الهواتف النقالة واكسسوارتها ، وقامت بإيهام المستهلكين بانها تسوق لمنتجات المتجر المعروف، وعلى الفور تم إغلاق جميع الحسابات والبالغ عددها 40 حساباً، وذلك بالتعاون مع منصة التواصل الإجتماعي.

وتحذر الوزارة عموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو المستهلكين للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة في خدمة "معروف" أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلال غرامات تصل إلى مليون ريال إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، ومنع عن مزاولة النشاط.