شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سليمان بن سعود بن عبدالله العطيشان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى، سليمان بن سعود بن عبدالله العطيشان، وسيصلى عليه بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء بجامع الفرقان والدفن بمقبرة الدمام.

وتقبل التعازي بالمسجد والمقبرة أو عبر الاتصال، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية، داعين الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي من أسرة العطيشان، سائلين الله المغفرة للشاب سليمان، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.