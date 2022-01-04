شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة تعلن اشتراطات جديدة لدخول إيطاليا عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة في إيطاليا عن الاشتراطات الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين إليها، مبينة أنها تتضمن، شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة أو نسخة إلكترونية (في حال مرور ٦ أشهر على الجرعة الثانية يتطلب الحصول على الجرعة الثالثة/المعززة).

هذا بجانب فحص PCR خلال الـ ٧٢ ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا، وتعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول أيضا، والاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة أو إلكترونية

كما تود السفارة الإحاطة بأن الاشتراطات الاحترازية الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية هي، إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، على أن تكون من نوع (FFP2) داخل كافة وسائل النقل (طائرات، قطارات، ووسائل النقل الأخرى)، بالإضافة للأماكن السياحية والمسارح والمنشآت الرياضية ودور السينما

كما أكدت إلزامية أن تكون صلاحية الجرعة الثانية (٦ أشهر) وعند تجاوز هذه الفترة يتوجب الحصول على الجرعة الثالثة (المعززة).