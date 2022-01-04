«الشورى» يطالب بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية

الرياض - محمد عبدالله - أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1441/1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وجه مجلس الشورى؛ وفقًا لما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك.

وطالب المجلس، وزارة السياحة بتكثيف جهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع مستوى تصنيفها، وعمل دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية ونسبة الإقبال ومجالات الإنفاق الرئيسة في قطاعات السياحة المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية المقبلة ما يتوافق مع ذلك.

ووجه الشورى وزارة السياحة بتطوير سياسات، وآليات توظيف تضمن التوازن بين الجنسين، وخلق بيئة عمل تشاركية؛ بما ينسجم مع احتياجات الوزارة من التخصصات من جهة، ومخرجات التعليم من جهة أخرى.

وطالب المجلس الوزارة أيضًا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة أثر الجائحة على مرافق الإيواء في مكة والمدينة المنورة، وعمل ما يلزم لتمكينها من الوفاء باحتياجات ضيوف الرحمن، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس حسين الشريف تبنت اللجنة مضمونها.

ووجه الشورى، وزارة السياحة بتحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة، والإسراع في رفع جاهزية المواقع التي شملتها الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس زاهر الشهري تبنت اللجنة مضمونها.

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