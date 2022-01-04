مستشفى بني مالك بجازان يقدم خدماته الطبية لـ55382 مراجعًا خلال عام 2021م

الرياض - محمد عبدالله - قدم مستشفى بني مالك العام خدماته الطبية لأكثر من 55382 مريضًا ومراجعًا خلال العام الميلادي 2021م.

وأوضحت صحة جازان أن قسم الطوارئ قدم خدماته العلاجية الطارئة لـ37113 مريضاً، فيما بلغ عدد المنومين 1968 مريضاً، وكذلك 23408 مستفيدين من خدمات الأشعة، إضافة إلى إجراء 155655 فحصاً مخبرياً، وصرف 53932 وصفة طبية.

وبينت أن المستشفى أجرى خلال الفترة نفسها 740 عملية جراحية طارئة وغير طارئة شملت معظم التخصصات الجراحية، و674 حالة ولادة، إضافة إلى 3795 مستفيدًا من خدمات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي.

وأضافت صحة جازان بأن عدد المراجعين للعيادات الخارجية 18269 مراجعًا في مختلف التخصصات الطبية بالمستشفى وعلى يد كوادر متخصصة وخبرات قادرة على التعامل مع جميع الحالات المرضية، مستخدمين أحدث التجهيزات الطبية والغير طبية التي تساعد في عملية التشخيص والعلاج بهدف رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة.

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