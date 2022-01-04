«الأرصاد» يعلن حالة مطرية جديدة بالمملكة.. ويحدد موعدها

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد ابتداء حالة مطرية، يوم الإثنين المقبل على معظم مناطق المملكة.

ونشر المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي في تويتر: «بمشيئة الله حالة مطرية ابتداءً من الإثنين المقبل، على معظم مناطق #المملكة والتفاصيل في تقرير لاحقًا».

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة عسير، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق (جازان، نجران، شرور وصحراء الربع الخالي).

الضباب وحركة الرياح

كما يتوقع تكوّن الضباب على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف متوسط الموج.

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