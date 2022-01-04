الكشف عن تفاصيل تعنت الميليشيا الحوثية مع سفينة مساعدات إنسانية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر لقناة «العربية» اليوم الثلاثاء، عن كواليس ما جرى لسفينة مساعدات إنسانية رفضت الميليشيا الحوثية إدخالها إلى اليمن ثم عادت وطالبت بها.

وأوضحت المصادر، أن سفينة المساعدات الإنسانية التي رفضت الميليشيا الحوثية دخولها لليمن قبل عدة أسابيع، عادت مرة ثانية إلى ميناء جدة.

وأضافت أن الحوثيين رفضوا في شهر ديسمبر الماضي، إدخال سفينة مساعدات من برنامج الغذاء العالمي، ثم عادت وطالبت بإرسال المساعدات بعد أسابيع من رفضها، وأن سفينة المساعدات الممولة من أمريكا عادت إلى ميناء الحديدة وتنتظر تفريغ شحنتها.

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