أمير نجران يفتتح معرض الفن التشكيلي «بارقة» للمكفوفين

الرياض - محمد عبدالله - افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اليوم، معرض الفن التشكيلي للمكفوفين «بارقة»، الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي بنجران بالتعاون مع جمعية بصيرة للمكفوفين، وذلك بقاعة الكلية التقنية بنجران.

وتجول سموه في المعرض الذي يضم أجنحة لـ12 فنانًا تشكيليًا وفنانة من فئة مكفوفي البصر، مشاركين من جميع أنحاء المملكة، لعرض لوحاتهم التشكيلية التي سبق لهم رسمها، إضافة إلى قيام الفنانين بالرسم أمام الجمهور في أركانهم الخاصة بالمعرض.

وشارك في المعرض العديد من الجهات كالتعليم والجامعة ومدارس الأحفاد الأهلية، وبعض الجهات المتخصصة في خدمة ذوي الإعاقة، جمعية شمعة أمل، ونادي المعاقين، وجمعية نور نجران النسائية، وجمعية بصيرة للمكفوفين، علمًا بأن المعرض الذي يمتد لثلاثة أيام، يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

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