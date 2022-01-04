شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 15 منشأة ورصد 29 مخالفة للاحترازات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة محافظة جدة جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد بن عبيد البقمي، أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث بلغت خلال اليومين الماضية 5،679 جولة رقابية، تم خلالها رصد 29 مخالفة، وإغلاق 15 منشأة مخالفة.

وتنوعت مخالفات الإجراءات الاحترازية، ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات الوقائية.