شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة تنبه مواطنيها بتعليمات جديدة لدخول قبرص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة في قبرص عن إجراءات مهمة لدخول قبرص، منوهة بصدور التحديث الأخير لوزارة الصحة القبرصية، التي تضمنت إلزام جميع القادمين إلى قبرص ابتداء من (4 يناير 2022) لجميع المسافرين (دون استثناء إجراء فحص (PCR) قبل الرحلة بـ (48) ساعة.

وأوضحت أنه سيجرى لهم أيضا فحص (PCR) في المطار فور وصولهم على حسابهم الخاص (بواقع 15 يورو للشخص)، هذا بجانب توافر تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة الشنقن، فضلا عن تسجيل (بطاقة صعود الطائرة في الموقع (flight pass) وأخذ الموافقة.

وبينت السفارة أن وزارة الصحة القبرصية تنشر تحديثات مستمرة، تخص الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل الجمهورية بشكل دوري.