شكرا لقرائتكم خبر عن حالة سلطنة عمان والامارات الجوية امتداد للحالة الجوية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تبدأ الأجواء في الاستقرار من مساء اليوم وغداً

تشهد سلطنة عمان دولة الامارات العربية المتحدة حالة من عدم الاستقرار في الأجواء مع هطول امطار تصل الى غزيرة وتعتبر امتداد للحالة الجوية التي حدثت على شبة الجزيرة العربية وتأثرت منها العديد من مناطق المملكة .

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ (اليوم) : " ما تزال الحالة الجوية الممطرة التي تتأثر بها أجواء المملكة تؤثر على اقصى المناطق الجنوبية الشرقية من المنطقة الشرقية خصوصاً صحراء الربع الخالي والهجر الواقعة على الطريق الرابط بين المملكة وسلطنة عمان ، وهذه الحالة الجوية تؤثر حالياً على الأجواء في سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ، حيث متوقع استمرار هطول الامطار من متوسطة الى غزيرة وذلك مع تقدم الرياح الشمالية والشمالية الغربية الباردة يصادفها رياح جنوبية دافئة رطبة تؤدي الى عدم الاستقرار ، ومن المتوقع ان يبدأ توغل كتلة هوائية باردة اليوم على اقصى الأجزاء الجنوبية الشرقية من المملكة ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتبدأ الأجواء بالاستقرار التدريجي مساء اليوم وغداً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية الشرقية من المنطقة الشرقية والامارات وسلطنة عمان .