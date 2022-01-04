فوائد تناول الأسبرين للحوامل.. استشارية طب نساء توضّح

الرياض - محمد عبدالله - في الفترات الأولى من الحمل، تغفل بعض المعلومات عن الكثير من السيدات، ولعل السؤال الأكثر شيوعًا الذي يتردد في الأذهان، هل الأسبرين ضار للحوامل أم لا ؟



في الإطار التالي، كشفت الدكتور مها النمر، استشارية طب النساء، فائدة الاسبرين للحامل عبر حسابها الرسمي على تويتر.

فوائد الأسبرين للحوامل

يقلل احتمالية الإصابة بتسمم الحمل ٩٠٪.

يحد من الولادة المبكرة وصغر حجم الجنين.

اقرأ أيضَا: استشارية: إهمال العناية بالأسنان يهدد الأم الحامل وجنينها

وذكرت استشارية طب النساء، عبر تويتر، أن الأسبرين دواء له أعراض جانبية كثيرة، ويتم إعطاؤه للحامل فقط في حالة الضرورة.

شروط إعطاء الأسبرين للحوامل

ـ الضغط والسكري المزمن.

ـ تسمم حمل سابق.

ـ وجود أجسام مضادة تسببت في وفاه الجنين.

ـ المرأة الحامل فوق سن الـ35.

- السمنة

- التؤام.

اقرأ أيضًا: استشارية طب النساء تفنِّد 5 معلومات طبية شائعة

الجرعة المسموحة من الأسبرين للحوامل

في بعض الحالات قد يسمح للحامل بتناول جرعة مخفضة من الأسبرين أثناء الحمل، والجرعة المخفضة تعني كمية أسبرين ١٠٠-١٥٠ مجم.

الوقت الأمثل لتناول الأسبرين للحوامل

يعتبر التوقيت المثالي، لتناول الأسبرين في الأسبوع 12 حتى الـ 36 ويؤخذ في الليل.

أضرار الإفراط في تناول الأسبرين للحامل

كما تنصح الحوامل بعدم الإفراط في تناول الأسبرين أو تناوله بدون إشراف طبيب؛ لأنه من الممكن أن يُسبب الآتي:

الإجهاض.

عيوب خلقية لدى الجنين.

مشاكل في قلب الجنين.

كما أن تناول الأسبرين مع أدوية أخرى من قبل الحامل قد يشكل خطرًا على صحتها وصحة الجنين، لذا يجب دومًا استشارة الطبيب بشأن أي أدوية قد تحتاج الحامل لتناولها مع الأسبرين الذي وصفه لها الطبيب أثناء الحمل.

اقرأ أيضًا: «استشارية طب النساء» توضح علاقة أكل الحامل للفلفل الحار بحساسية الطفل