ارتفاع أعداد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء أكثر من 51.4 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 96 حالة، فيما تم أمس الإثنين، تسجيل 90 حالة، وذلك بزيادة قدرها 6 حالات، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 51.4 مليون جرعة لقاح كوورنا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن ( 51473865) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 2585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 375 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبد العالي، قال –أمس الإثنين- أن لقاح كورونا ساهم بشكل كبير في تقليل تأثير فيروس كورونا، والحد من مضاعفاته.

وأوضح متحدث الصحة، أنه رغم زيادة الإعداد المصابه بفيروس كورونا، فإن قليلهم فقط يحتاج إلى عناية مركزة، وهذا يعود إلى نتائج اللقاحات.

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