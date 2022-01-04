متى يحصل المتعافون من كورونا على الجرعة التنشيطية؟.. «الصحة» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، أن المتعافين من كورونا يمكنهم الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور 10 أيام من الإصابة، فيما يتم الحصول عليها لغير المصابين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الجرعة الثانية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «حسب التوصيات الحالية، فإنه ينبغي حصول المتعافين من إصابة كورونا على الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، وتكون بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، وذلك للفئة العمرية 16 سنة فأكثر».

وقال المواطن في استفساره: إنه مصاب حاليًا بفيروس كورونا، فمتى يحصل على الجرعة التنشيطية؟

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