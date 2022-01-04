تنبيهات الأرصاد: أمطار في عسير ونجران .. ورياح وأتربة بمكة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد عن وجود ضباب وهطول أمطار ورياح في عدة مناطق بالمملكة.

ولفت المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في تويتر، إلى أن منطقة الشرقية والرياض ستشهدان حالة من الضباب، بعكس مكة المكرمة التي ستشهد رياحًا وأتربة، بالإضافة إلى استمرار الحالة المطرية بعسير

الطقس في الرياض

ونبّه المركز الوطني للأرصاد أن منطقة الرياض، البجادية، الدرعية، لدوادمي، المجمعة، المزاحمية، حوطة، بني تميم، رماح، شقراء، عفيف ستشهد حالة من الضباب مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

كما كانت الرياض على موعد مع موجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة إلى نحو 2 درجة مئوية.

الطقس في مكة المكرمة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة مكة، ثول، جدة، رابغ، ستشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبي بتدنٍ في مدى الرؤية.

الطقس في المنطقة الشرقية

لفت المركز الوطني للأرصاد إلى أن المنطقة الشرقية، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، القيصومة، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا، ستشهد ضبابا مصحوبًا بتدنٍ في مدى الرؤية.

الطقس في منطقة عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة عسير، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس، مشيط، ظهران الجنوب، ستشهد استمرار الحالة المطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

الطقس في منطقة نجران

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة نجران، بدر الجنوب،ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة ستشهد أمطارا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة عسير وكذلك الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة على مناطق (جازان، نجران، شرور وصحراء الربع الخالي).

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الضباب وحركة الرياح

كما يتوقع تكون الضباب على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف متوسط الموج.

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