مليون و 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت صحة الطائف أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالطائف وعددها 114 مركزًا، بلغ 1448948مستفيدًا، وذلك خلال العام 2021م.

وأبانت أن عدد مراجعي عيادات الأمراض المزمنة بلغ 17908، وعدد مراجعي عيادات الأسنان 148834، فيما استقبلت عيادات التطعيم 170724مراجعًا، والصحة المدرسية 10104 مراجعين.

كما أوضحت أنه خلال الفترة نفسها استقبلت عيادات طب الأسرة 506582 مراجعًا، وفي العيادات العامة 181832 مراجعًا, فيما توزعت باقي الأعداد على العيادات الأخرى مثل عيادة الباطنة وعيادة متابعة الحوامل وغيرها من العيادات.

وبينت صحة الطائف أن 21 مركزًا صحيًّا، حصلت على شهادة اعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، مشيرةً إلى أن أربعة مراكز صحية تعمل بنظام الرعاية الممتدة، وثلاثة أخرى تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الصحية الباردة، لتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المحافظة.

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