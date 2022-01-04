التعليم تعلن إطلاق «مؤشر ترتيب» لتحديد مستوى أداء المدارس والمكاتب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، إطلاق «مؤشر ترتيب»، وذلك للوصول إلى تحديد مستوى المدارس والمكاتب وإدارات التعليم، وتجويد التعليم العام، وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، إلى جانب إتاحة المعلومات حول أداء طلبة المدارس، ومساعدة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.

ويأتي إطلاق «مؤشر ترتيب»، نتاج جهود التكامل بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لبناء منظومة معلوماتية.

وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إطلاق المؤشر مؤخراً، لتغطية الاختبارات المعيارية التي تنفذها على طلبة التعليم العام للقبول الجامعي (القدرات العامة والتحصيلي) في المدارس الثانوية، إلى جانب إتاحة ميزة البحث المفصل على مستوى مكاتب وإدارات التعليم، وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، إضافة لإمكانية البحث على خارطة المملكة، والبحث عن مدرسة معينة أو اختيارها مباشرةً من الخارطة.

ويسهم المؤشر في التنافس البنّاء بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس، وذلك من خلال تحديد المستويات واحتساب الدرجات؛ بناءً على متوسط درجات الطلبة في اختبارات القبول خلال آخر ثلاثة أعوام دراسية، وعرض النتائج النهائية إما بالترتيب في قائمة شاملة، أو باستخدام المواقع الجغرافية على خارطة المملكة.​

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