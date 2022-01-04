المشرف على معرض السيارات الكلاسيكية: معايير ثابتة للمشاركة في مهرجان السيارات القديمة

الرياض - محمد عبدالله - يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة معرض للسيارات الكلاسيكية ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي يُعنى بعرض السيارات القديمة.

وأوضح المشرف العام على المعرض الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري، أن المعرض يضم في هذه النسخة الوانيتات الكلاسيكية فقط، لارتباطها بحياة البر والبادية، وما تشكله من تراث لأبناء الجزيرة العربية، مؤكدًا على وجود عدد من المشاركات الخارجية من دول الكويت، والإمارات، والبحرين، وسوريا.

وبين المسعري أن عمر أقدم وانيت مشارك يعود إلى عام 1901، وأنه يوجد معايير ثابتة معتمدة لاختيار السيارات المشاركة في المعرض منها عمر السيارة، وأن تكون قابلة للقيادة، وتكون سابقة لعام 1989.

وقال المشرف العام: «إنه منذ بداية مهرجانات ومعارض السيارات الكلاسيكية وهي معنية بتقدم السيارات النادرة في زمنها، والتي أصبحت بعد سنوات طويلة أكثر ندرة، حيث لا يمكن تحديد سقف لأسعار السيارات المشاركة، وهو مبني على قبول المالك والمشتري، وأن هناك قوائم وأدلة مبدئية تحدد قيمة السيارات الكلاسيكية».

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