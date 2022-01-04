بالصور.. أمين العاصمة المقدسة يدشِّن مختبر السلامة الغذائية المتنقل

الرياض - محمد عبدالله - دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الثلاثاء، مختبر السلامة الغذائية المتنقل لضمان سلامة الأغذية، وفحصها بشكل فوري.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأمانة على توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن المختبرات المتنقلة تم تجهيزها بالمعدات والأجهزة المتطورة، لفحص الملوثات الميكروبية في الأغذية وستشكل دافعاً كبيراً في تعزيز منظومة سلامة الأغذية بالعاصمة المقدسة.

واكد أن العمل في المختبر المتنقل يتم بأحدث الوسائل التقنية الحديثة، مع توفير الجهد والوقت في عملية فحص الأغذية، من خلال هذا المختبر ويمكن أن يصدر نتيجة الفحص في وقت قياسي، مما يسهم في عملية الكشف عن جودة الغذاء، ومباشرة حالات اشتباه التسمم الغذائي، مع توفير الوقت والجهد في عملية فحص الأغذية ومتابعة سلامتها خلال المواسم (الحج والعمرة).

من جانبه، بيَّن مدير مختبر السلامة الغذائية بالأمانة، خالد الذبياني، أن المختبرات المتنقلة للسلامة الغذائية ستُنفَّذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية المختلفة بالتعاون مع البلديات الفرعية والمرتبطة، لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب العينات لفحصها بشكلٍ فوري، وإجراء أعمال الرقابة الصحية من خلالها.

وأضاف أن أعمال المختبر المتنقل مستمرة حتى خارج أوقات الدوام الرسمي، حرصاً على سلامة الجميع، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرصدونها على رقم البلاغات البلدية الموحد «940» وعلى مدار الساعة.

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