بالصور.. «شؤون الحرمين» تُعدّ أجهزة الصوت والمولدات الاحتياطية استعدادًا للحالة الجوية

الرياض - محمد عبدالله - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتفعيل خططها التشغيلية المتعلقة بمواسم الأمطار، من خلال تجهيزها لمخارج الصوت الاحتياطية وفحصها بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامتها، وفحص وعمل الصيانة الطارئة لجميع المولدات الاحتياطية الكهربائية.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، المهندس سلطان بن عاطي القرشي، إن الوكالة قامت برفع الجاهزية لمنظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، مع الاستعداد الكامل للقوى البشرية والفنية والبدء بتفعيل الخطط التشغيلية استعدادا للحالة المطرية.

وأكد القرشي، تكثيف الجولات الميدانية لمنسوبي الوكالة أثناء هطول الأمطار ورصد الملاحظات الميدانية وسدادها على الفور.

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