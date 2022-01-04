مؤشر كورونا يواصل الارتفاع.. «الصحة» تسجل 2585 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 562437 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 543129 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8883 حالة.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبد العالي، قال –أمس الاثنين- إن قلق المواطنين من زيادة حالات الإصابات بفيروس كورونا، والهاجس الذي ينتاب البعض بشأن إمكانية عودة الإجراءات الاحترازية المشددة، محل تقدير، مشيرًا إلى أن الحاجة لأي مستوى من الإجراءات الاحترازية له لجان متخصصة تراقب الوضع باستمرار لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أن لقاح كورونا ساهم بشكل كبير في تقليل تأثير فيروس كورونا، والحد من مضعافاته.

وأوضح متحدث الصحة، أنه رغم زيادة الإعداد المصابه بفيروس كورونا، فإن قليلهم فقط يحتاج إلى عناية مركزة، وهذا يعود إلى نتائج اللقاحات.

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