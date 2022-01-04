استشاري أمراض معدية: لهذه الأسباب «أوميكرون» أقل ضراوة من المتحورات السابقة

الرياض - محمد عبدالله - قال د. سميح غزال، استشاري الأمراض المعدية، إن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» ثبت أنه يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وبالتالي تنخفض معه حالات الوفاة والتنويم بالمستشفيات.

وأضاف «غزال»، في تصريحات لبرنامج «اليوم»، عبر فضائية «الإخبارية»، أن «أوميكرون» أقل ضراوة من المتحورات السابقة، ففي الوقت الذي يرتفع فيه منحنى الإصابات لتميز المتحور بسرعة انتشاره، إلا أنه أيضا سريع الهبوط نظرًا لأعراضه الخفيفة.

وتابع: «الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا، ثبت أنها توفر الحماية ضد متحور أوميكرون؛ وذلك لحاجة تلك النسخة من الفيروس لكمية كبيرة من الأجسام المضادة وهي التي توفرها الجرعة المعززة».

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