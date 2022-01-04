«تقويم التعليم» توضح عدد مرات دخول اختبار القدرات العامة للجامعيين

الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التذكير بأن عدد الفرص المتاحة لدخول اختبار القدرات العامة للجامعيين، هي خمس مرات.

وأوضح حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- أنه يمكن تكرار دخول اختبار القدرات العامة للجامعيين خمس مرات، كما يمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور ثلاثة أعوام من أول اختبار.

وأضافت الهيئة أنه يمكن للخريجين التسجيل في اختبار القدرات العامة للجامعيين، ولمن كان في آخر عام من المرحلة الجامعية، ولطلاب الدراسات العليا الملتحقين ببرامج بعض الجامعات والكليات التي تشترط تأدية الاختيار.

يُذكر أن اختبار القدرات العامة للجامعيين، هو مقياس موحد لجميع الطلاب الجامعيين؛ ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية التي لديها برامج للدراسات العليا على اختيار الطلاب الأكثر قدرة ذهنيا على متابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

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