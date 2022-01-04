شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 80 كجم لحوم غير صالحة بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 637 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك.

وأوضحت البلدية أن الجولات الميدانية أسفر عنها مصادرة وإتلاف 80 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لإعادة تجميدها وتقديمها مخالفةً لشروط الحفظ والتخزين، إضافةً إلى ضبط 3 عمّال يعملون بشهادات صحية منتهية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وواصلت بلدية العتيبية الفرعية الجولات الميدانية على الباعة الجائلين ضمن النطاق الإشرافي، مما أسفر عن مصادرة 814 كجم من الخضروات والفواكه المشكلة، و تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال الجولات الميدانية للبلديات الفرعية و المرتبطة التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.