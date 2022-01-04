شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الرياض : تعليق الدراسة الحضورية في 4 مدارس بعد رصد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت "اليوم" أن أربعة من مدارس الرياض علق فيها الحضور حضورياً بعد أن اتخذ مدراء ومديرات المدارس هذا القرار لطلابها وطالباتها بعد رصد ظهور حالات فيروس "كورونا" في تلك المدارس .

ورصدت "اليوم" تعليق عدة مدارس حضور طلابها ، ابتداء من اليوم الثلاثاء ، والاقتصار على الدراسة عن بُعد عبر منصات التعليم .

ولم تصدر "تعليم الرياض" تعليقاً حول الموضوع ، الا أن المصادر أكدت للـ"اليوم" أن سلامة الطلاب والطالبات ، وهيئة التدريس خط أحمر لايمكن التغافل عنه .

وكانت "اليوم" نشرت في وقت سابق أن وزارة التعليم منحت الجامعات السعودية صلاحية تعليق الدراسة في حال رصد أي بؤر لتفشيات فايروس كورونا لتعزيز الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات.

وتضمنت الصلاحيات وضع كافة التدابير والإجراءات لضمان سير العملية التعليمة في الجامعات بكل أمن وسلامة ، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي تحقق السلامة للجميع.”

كما منحت الوزارة مديري المدارس صلاحية التعليق بعد التأكد من عدد الإصابات المؤكدة من خلال الصلاحيات الممنوحة لمدير المدرسة في تطبيق توكلنا ومعرفة عدد الإصابات ، بالتنسيق مع إدارات التعليم والقطاعات الصحية في المحافظة لضمان سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس والجامعات .