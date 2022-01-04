شكرا لقرائتكم خبر عن الحج : إصدار 130 ألف تصريح لدخول الحرمين خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إجمالي التصاريح 115,178 للمسجد الحرام و41,762 لأداء العمرة

• إجمالي التصاريح للمسجد النبوي 2.67 مليون منذ بداية العام الهجري

كشفت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي توضح فيه أعداد المعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين عن اصدار 130,727 تصريح في يوم الأمس الاثنين الموافق 3 يناير شمل 115,178 لمسجد الحرام توزعت في 73,416 تصريح للصلاة في المسجد الحرام ، و41,762 تصريح لأداء العمرة ليبلغ إجمالي التصاريح منذ الاول من محرم وحتى يوم الامس 19.9 مليون تصريح للمسجد الحرام .

بينما وصل إجمالي التصاريح للمسجد النبوي 2.67 مليون تصريح منذ بداية العام الهجري وحتى يوم الامس ، وصل عدد التصريح خلال 24 ساعة ليوم الامس الاثنين 15,549 تصريح منها 7,624 تصريح لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ، و7,925 تصريح للصلاة بالروضة الشريفة .

وكان قد تم إطلاق تطبيق 'اعتمرنا' في 25 سبتمبر لعام 2020 لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع 'تطبيق توكلنا' للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح