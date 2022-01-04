شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في مشروع التراث الثقافي بتعليم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض طلاب وطالبات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية للمشاركة والتسجيل في مشروع التراث الثقافي غير المادي، والذي سيُنفذ بالشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة. وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن المشروع يهدف إلى تثقيف الطلاب والطالبات بتراث المملكة الثقافي غير المادي، وتمكينهم من مهارات البحث الأساسية عبر تنفيذ أبحاث مكتبية وميدانية في مجال التراث الثقافي غير المادي للحفاظ على امتداده بين الأجيال. وأشار الوهيبي، إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب والطالبات عبر المنصة الخاصة بالمشروع من خلال الرابط التالي: ‏https://engage.moc.gov.sa/intangible_heritage/