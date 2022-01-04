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بدء التسجيل في مشروع التراث الثقافي بتعليم الرياض

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الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض طلاب وطالبات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية للمشاركة والتسجيل في مشروع التراث الثقافي غير المادي، والذي سيُنفذ بالشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة. وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن المشروع يهدف إلى تثقيف الطلاب والطالبات بتراث المملكة الثقافي غير المادي، وتمكينهم من مهارات البحث الأساسية عبر تنفيذ أبحاث مكتبية وميدانية في مجال التراث الثقافي غير المادي للحفاظ على امتداده بين الأجيال. وأشار الوهيبي، إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب والطالبات عبر المنصة الخاصة بالمشروع من خلال الرابط التالي: ‏https://engage.moc.gov.sa/intangible_heritage/
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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