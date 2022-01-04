أمطار على نجران ومحافظاتها

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض. جعلها الله سقيا خير وبركة وعّم بنفعها أرجاء البلاد.

محمد يوسف

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