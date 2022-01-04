شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مختبر السلامة الغذائية المتنقل بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص اليوم، مختبر السلامة الغذائية المتنقل لضمان سلامة الأغذية، وفحصها بشكل فوري، وذلك في إطار حرص الأمانة على توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

وأوضح القويحص أن المختبرات المتنقلة تم تجهيزها بالمعدات والأجهزة المتطورة، لفحص الملوثات الميكروبية في الأغذية وستشكل دافعاً كبيراً في تعزيز منظومة سلامة الأغذية بالعاصمة المقدسة، مؤكداً أن العمل في المختبر المتنقل يتم بأحدث الوسائل التقنية الحديثة، مع توفير الجهد والوقت في عملية فحص الأغذية والمتابعة خلال مواسم الحج والعمرة، ويمكن أن يصدر نتيجة الفحص في وقت قياسي، مما يسهم في عملية الكشف عن جودة الغذاء، ومباشرة حالات اشتباه التسمم الغذائي.

وبيَّن مدير مختبر السلامة الغذائية بالأمانة خالد الذبياني، أن المختبرات المتنقلة للسلامة الغذائية ستُنفَّذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية المختلفة بالتعاون مع البلديات الفرعية والمرتبطة، لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب العينات لفحصها بشكلٍ فوري، وإجراء أعمال الرقابة الصحية من خلالها، مشيراً أن أعمال المختبر المتنقل مستمرة حتى خارج أوقات الدوام الرسمي ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرصدونها على رقم البلاغات البلدية الموحد 940 وعلى مدار الساعة.