طقس الثلاثاء.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الثلاثاء، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، يصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة عسير، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق جازان، ونجران، وشرورة، وصحراء الربع الخالي.

وأشار التقرير إلى أنّه يتوقع تكوّن الضباب على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وذكر التقرير أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف متوسط الموج .