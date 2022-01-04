«المرور» تطلق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة عبر «أبشر».. وتحدد 3 خطوات

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ الإدارة العامة للمرور اليوم، استقبال طلبات تدريب قيادة السيارة إلكترونيًا للرجال والنساء، عبر بوابة وزارة الداخلية «أبشر».

ويتمكن المتقدمون، خلال المنصة الإلكترونية، من حجز المواعيد المناسبة لهم.

وحددت الإدارة العامة 3 خطوات على وجه التحديد، لضمان الوصول إلى الخدمة بنجاح.

وجاءت هذه الخطوات كالآتي:

. الدخول على منصة «أبشر» واختيار «مواعيد».

. اختيار «المرور» ثم «حجز موعد».

. اختيار «التدريب في مدارس تعليم القيادة».

توضيح بشأن لوحة السيارة

أوضح المرور السعودي، الإثنين، شرطًا بشأن نقل لوحة السيارة المسجلة «نقل خاص» إلى سيارة خصوصي.

وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إن المستفيد يمكنه ذلك بشرط أن تكون المركبتان لمالك واحد.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للمرور من أحد المستفيدين قال فيه، عندي سيارة نقل خاص هل بالإمكان نقل لوحتها إلى سيارة خصوصي.

وينص نظام المرور، بشأن تسجيل المركبات ورخص السير، يشترط أن يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير، على أن تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.

متطلبات استخراج «رخصة قيادة خصوصي»

وقبل أسبوعين، أعلنت الإدارة العامة للمرور، متطلبات وشروط إصدار رخصة قيادة خصوصي، موضحة أنه يتم تقديم طلب استخراج الرخصة لمدرسة القيادة.

وأوضح حساب «المرور السعودي» على تويتر، أن متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي كالتالي:

1- إتمام سن الـ 18.

2- ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها.

3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.

4- اجتياز اختبار القيادة.

5- دفع الرسوم.

6- تسديد المخالفات إن وجدت.

7- لغير المواطنين يتطلب وجود إقامة نظامية.

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