ضباب وأمطار وأتربة.. «الأرصاد» تصدر تنبيهات بشأن طقس 12 منطقة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد، خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة من التنبيهات بشأن حالة الطقس بعدد من المناطق داخل المملكة.

وتضمنت التحذيرات، التي نشرها المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، 12 منطقة داخل المملكة، مع توضيح لموعدي بدء وانتهاء التحذير، وطبيعة حالة الطقس.

وجاءت التحذيرات الخاصة بالـ 12 منطق كالآتي:

. الشرقية

توقع المركز تأثر المنطقة الشرقية بحالة ضباب، تبدأ من منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة صباحًا، في أجواء تصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: الأحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والظهران، والقطيف، والقيصومة، والنعيرة، وبقيق، وحفر الباطن، وراس التنورة، وقرية العليا.

. مكة المكرمة

توقع المركز بتأثر منطقة مكة المكرمة بحالة ضباب، بدأت من الواحدة صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة صباحًا، في أجواء تصاحبها تدني في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: أضم، والشفا، والطائف، والعرضيات، والهدا، وقيا، وميسان.

كذلك تنبأ المركز بتأثر منطقة مكة المكرمة برياح نشطة وأتربة مثارة، ستبدأ في السابعة صباحًا وتنتهي في الرابعة من مساء اليوم، في أجواء تصاحبها تدني في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: العاصمة المقدسة، وبحرة، وخليص، وعسفان.

. المدينة المنورة

توقع المركز تأثر منطقة المدينة المنورة برياح نشطة وأتربة مثارة، ستبدأ في السابعة صباحًا وتنتهي في الخامسة من مساء اليوم، في أجواء تصاحبها تدني في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء هي زادي الفرع.

. نجران

توقع المركز تأثر منطقة نجران برياح نشطة وأتربة مثارة، ستبدأ في الثامنة صباحًا وتنتهي في الخامسة من مساء اليوم، في أجواء تصاحبها تدني في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: الخرير، وشرورة.

. عسير

تنبأ المركز بتأثر منطقة عسير باسترار حالة ضباب والأمطار، التي بدأت من مساء أمس، وتستمر حتى العاشرة صباحًا، في أجواء تصاحبها تدني في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب.

. حائل

تنبأ المركز بتأثر منطقة حائل بحالة ضباب، بدأت من الواحدة صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة صباحًا، في أجواء تصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: الحائط، والشملي، والشنان، وبقعاء، وحائل، وموقق.

. الرياض

توقع المركز تأثر منطقة الرياض بحالة ضباب، بدأت من الواحدة صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة صباحًا، في أجواء تصاحبها تدني في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: البجادية، والخرج، الدرعية، والدوادمي، والعاصمة، والمجمعة، والمزاحمة، ورماح، وشقراء، وعفيف، وحوطة بني تميم.

. تبوك

تنبأ المركز بتأثر منطقة تبوك بحالة ضباب، بدأت من الواحدة صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة صباحًا، في أجواء تصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: بدع، وتبوك، وتيماء، وجبل اللوز، وحالة عمار، وعلقان.

. جازان

توقع المركز تأثر منطقة جازان بحالة ضباب، بدأت من الواحدة صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة صباحًا، في أجواء تصاحبها تدني في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: الحرث والدائر، والريثن، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

. الحدود الشمالية

توقع المركز تأثر منطقة الحدود الشمالية بحالة ضباب، بدأت من منتصف ليل اليوم، وتستمر حتى الثامنة صباحًا، في أجواء تصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: العويقلية، ورفحاء، وحزم، وطريف.

. القصيم

تنبأ المركز تأثر منطقة القصيم بحالة ضباب، بدأت من الواحدة صباح اليوم، وتستمر حتى الثامنة صباحًا، في أجواء تصاحبها تدني في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: البكيرية، والرس، والمذنب، والبريدية، ورياض الخبراء، وعنيزة، وعيون الجواء.

. الباحة

توقع المركز تأثر منطقة الباحة بحالة ضباب، بدأت من مساء أمس الإثنين، وتستمر حتى الثامنة من صباح اليوم، في أجواء تصاحبها تدني في مدى الرؤية.

ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء: الباحة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.

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