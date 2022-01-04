استشاري أمراض معدية: «أوميكرون» أكثر انتشارًا بمقدار 70 مرة مقارنة بـ«دلتا»

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية في مدينة جدة، دكتور إبراهيم خان، إنَّ متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس «كورونا» المستجد أكثر انتشارًا من متحور «دلتا» بمقدار 70 مرة تقريبًا.

وأوضح، في مداخلة، الإثنين، مع قناة «الإخبارية»، أن «أوميكرون» أكثر انتشارًا من متحور «دلتا»، خصوصًا بالنسبة للالتصاق بالغشاء المخاطي، لكنه أشار كذلك إلى أن متحور «دلتا» هو الأخطر، حسب البيانات المتعلقة بالمحصنين بالكامل.

وأوضحت البيانات أنَّ 41% من المحصنين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاحات المضادة هم أقل تنويمًا بالعناية المركزة وأقل حاجة للدخول إلى المستشفيات.

وأشار دكتور خان كذلك إلى أنَّ الأبحاث وجدت أن الأجسام المضادة لدى المحصنين المصابين بمتحور «أوميكرون» تكون أقل بمقدار 40 مرة مقارنة بمستوى الأجسام المضادة لدى المصابين بمتحور «دلتا».

وأكد أن الجرعة التنشيطية تعمل على رفع مستوى الأجسام المضادة في أجسام المحصنين بمقدار 25 مرة تقريبا، وتحمي من أعراض الإصابة بمتحور «أوميكرون» بنسبة 75%.

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