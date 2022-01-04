أمانة الرياض توضِّح مراحل تطبيق جدول المخالفات البلدية المحدَّث

الرياض - محمد عبدالله - قالت أمانة الرياض إن هناك مرحلتين تحدّدان موعد دخول جدول المخالفات البلدية المحدّث حيز التنفيذ.

وتبدأ المرحلة الأولى من 15 يناير الجاري 2022 وتشمل مخالفات الأنشطة التجارية «محال الصحة العامة»، ومخالفات النظافة العامة، ومخالفات ناقلات النفايات للنظافة العامة، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات ومخالفات البيع، ومخالفات اللوحات الإعلانية، ومخالفات المنشآت الصحية، ومخالفات البناء العامة.

وأوضحت أمانة الرياض أن المرحلة الثانية تنطلق 13 أبريل 2022، وتشمل مخالفات البناء، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات المحال التجارية.

ووجهت الأمانة بضرورة الإطلاع على اللائحة المحدّثة، والمبادرة بالتماشي معها لتفادي أي غرامات أو عقوبات نظامية.

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