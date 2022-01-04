هيئة الرقابة والفساد تباشر عددا من القضايا في 6 وزارات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية خلال شهر جمادى الأولى 1443، وقامت الهيئة ب 5518 جولة رقابية، والتحقيق مع 641 وإيقاف 233 شخصا منهم من تم إطلاق سراحه بالكفالة الضامنة.

في 6 وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)

وكانت أبرز الجرائم المالي والإدراي متمثلة في (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الموال، اختلاس المال العام، إساءة استخدام السلطة ، التزوير)