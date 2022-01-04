حالة مطرية وتكون ضباب.. «أمن الطرق» يحذر قائدي المركبات في 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - وجَّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهات لمستخدمي الطرق الخارجية في 3 مناطق بالمملكة، محذرة من تكوّن الضباب واستمرار الحالة المطرية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ونبه "أمن الطرق"، مستخدمي الطرق بمنطقة الجوف، في كل من (أبوعجرم- القريات- دومة الجندل- سكاكا- طبرجل)، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة قد تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية اعتبارًا من 1:00 ص، بحسب ما ورد من "الأرصاد".

كما حذر "أمن الطرق"، مستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كل من: (أبها- أحد رفيدة- الحرجة- الربوعة- النماص- خميس مشيط- ظهران الجنوب- بلقرن- تنومة)، مؤكدًا أنَّ المنطقة قد تشهد استمرار الحالة المطرية وتكون الضباب، يُصاحبه نشاط في الرياح السطحية، مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية.

ونوَّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة حائل في كل من (الحائط، الشملي، الشنان، بقعاء، حائل، موقق)، بأن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من الرؤية الأفقية.

ونصح "أمن الطرق"، قائدي المركبات، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، حرصًا على سلامتهم.

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