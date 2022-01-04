رئيس جامعة الأمير سطام يتسلم التقرير السنوي لكلية العلوم الطبية بوادي الدواسر

الرياض - محمد عبدالله - تسلّم رئيس جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور عبدالرحمن الطلحي، الإثنين، التقرير السنوي للعام الحالي لكلية العلوم الطبية التطبيقية في محافظة وادي الدواسر، والذي قدَّمه المشرف على الكلية الدكتور عمر المطيري، وبحضور وكيل الكلية الدكتور علي البزيع.

واستعرض المشرف على الكلية، التقرير الذي تضمن أعداد منسوبي الكلية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعدد البرامج، والإنجازات التي تحققت خلال العام الحالي.

وأشاد رئيس الجامعة خلال اللقاء الذي حضره وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبد الله الجمعة، بالجهود المقدمة من الكلية وجميع منسوبيها، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تدعو للفخر وتبرهن على أن هذه الجامعة لديها الكثير من الكفاءات المتميزة القادرة على أن تصل بالجامعة إلى أعلى المستويات.

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