4 خطوات لتسجيل المواليد إلكترونيًا عبر «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن إمكانية تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر منصة «أبشر».

وكتبت الأحوال المدنية في تغريدتها: «لسلامتك وسلامة من تحب، يمكنك تسجيل المولود الجديد إلكترونيًا عبر منصة أبشر، وتصلك الوثائق الرسمية إلى منزلك دون الحاجة لزيارتنا».

وحددت الوكالة 4 خطوات لإتمام عملية تسجيل المواليد عبر «أبشر»، جاءت كالآتي:

. تسجيل الدخول في حسابك في «أبشر».

. اختيار «خدمات» من تبويب «خدماتي».

. الأحوال المدنية.

. خدمة تسجيل المواليد.

نسخة إلكترونية من سجل الأسرة

أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» تحت مسمى «سجل الأسرة الرقمي»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن سجل الأسرة الرقمي سيسهل عملية التحقق من هوية أفراد الأسرة المضافين فيه.

استعراض في إكسبو 2020 دبي

وقبل أسبوع، استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة، ضمن مشاركتها في جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقدم مدير عام نظم المعلومات بالأحوال المدنية، المهندس تركي بن عبدالله العييد، ورقة عمل بعنوان «الجهود الإنسانية للأحوال المدنية».

وتناولت هذه الورقة، الخدمات الموجهة للصم وضعاف السمع، حيث تعد الأحوال المدنية أولى الجهات الحكومية في المملكة التي اهتمت بهذه «الفئة الغالية»، من خلال تقديم خدمات خاصة وموجهة لهم من خلال استثمار التقنية وإيجاد الحلول التقنية.

وتحدث «العييد» عن خدمات الأحوال المدنية الميدانية، التي أسهمت في تقديم الخدمة لعدد كبير من المواطنين والمواطنات عبر العربات المتنقلة، التي تعد مكتب متنقل يقدم خدمات السجل المدني كافة.

وأكد «العييد» أن هذه الخدمات أثرت على البيئة الاجتماعية والثقافية، عبر توفير الوقت والجهد على المستفيدين، والإسهام في تفهمهم للإجراءات والأنظمة المقدمة عبر المنصات الإلكترونية، إضافة إلى رفع الوعي بأهمية تحديث البيانات عبر الخدمات المقدمة لتكاملها مع الجهات الأخرى، وزيادة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

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