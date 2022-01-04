شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء .. استمرار انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة عسير وكذلك الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة على مناطق (جازان، نجران، شرور وصحراء الربع الخالي. كما يتوقع تكون الضباب على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف , وحالة البحر خفيف متوسط الموج .