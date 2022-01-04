5 بدائل للتواصل مع مرضى مدينة الملك عبدالله الطبية عقب تعليق الزيارة

الرياض - محمد عبدالله - حددت مدينة الملك عبدالله الطبية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مجموعة من البدائل للتواصل مع المرضى، عقب قرار تعليق الزيارة مساء الإثنين.

وكتب الحساب الرسمي في تغريدة: «أعزاءنا الزوار، لسلامتكم وسلامة المرضى المنومين، وللوصول إلى أعلى درجات رضا المُستفيد، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامتكم وسلامة مرضانا، نضع بين أيديكم بدائل زيارة المرضى لمدينة الملك عبدالله الطبية».

وحددت المدينة 5 بدائل للزيارة على وجه التحديد، جاءت كالآتي:

. التواصل مع الخط الساخن 0125549999 للرد على الاستفسارات.

. تمكين المرضى المنومين من الاستفادة من خدمات الـ WiFi للتواصل من خلال التطبيقات.

. تواصل الطبيب اليومي مع ذوي المرضى، وطمأنتهم قبل الساعة الرابعة مساءً.

. الاتصال على غرفة المريض من خلال 0125549999، والمخصصة لأقسام التنويم.

. استعمال خدمة «طمني»، والتي تعنى بالتواصل الصوتي والمرئي لمرضى العناية المركزة حسب ضوابط العزل.

تعليق الزيارة

جديرٌ بالذكر، أن مدينة الملك عبدالله الطبية، قررت تعليق الزيارة لجميع أقسام المستشفى، وذلك حتى إشعار آخر.

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