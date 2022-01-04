شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين استمرار تهديد الحوثي أمن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تهديد أمن المملكة، عبر استهداف المنطقة الجنوبية بثلاث طائرات مسيرة.

وأوضح المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات، ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، كما أدان المجلس عملية القرصنة والاختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن «روابي» التي ترفع علم الإمارات قبالة ميناء الحديدة.