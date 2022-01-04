شكرا لقرائتكم خبر عن وفد متقاعدي الشرقية يتعرف على أنشطة «تأهيل الإناث بالدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من عضوات اللجنة النسائية بجمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية، تتقدمهن رئيس اللجنة فوزية الغفيلي، مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، وكان في استقبال الوفد مدير المركز وعدد من الموظفات، إذ رافقوهن في جولة على عدد من الأقسام الخدمية في المركز، تعرفن خلالها على البرامج والأنشطة، التي يتم تقديمها للمستفيدات، وفي نهاية الزيارة قدم العضوات مجموعة من الهدايا العينية للمستفيدات تقديرا لهن.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد القرناس، إن تنظيم مثل هذه الزيارات وتحديدا التي تخص مراكز تأهيل المعاقين للجنسين وكذلك كبار السن، يستهدف الالتقاء بالمستفيدين والاطمئنان عليهم، إذ تعد الجمعية هذه الزيارات واجبا دينيا واجتماعيا، كي يكونوا قريبين من هذه الفئات سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فهم جزء من هذا المجتمع، مشيرا إلى أن إدارة الجمعية وضعت عدة أهداف وبرامج تسعى من خلالها إلى تنفيذها بما يخدم منسوبيها من المتقاعدين والمتقاعدات.