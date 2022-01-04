شكرا لقرائتكم خبر عن ركن تعريفي لضمان الأحساء في «شركاء الأمانة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت أمانة الأحساء ممثلة بإدارة الشراكة المجتمعية والمسؤولية ولمدة 3 أيام متتالية، «ملتقى شركاء الأمانة» بحضور أمين الأحساء م. عصام بن عبداللطيف الملا، وشاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الملتقى ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة الأحساء، بركن تعريفي للتعريف بخدمات الضمان الاجتماعي والإجابة عن أسئلة الزائرين واستفساراتهم، بالإضافة إلى شرح النظام الجديد المطور، وتخلل الركنَ عرضٌ مرئي لشرح آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية للضمان، وبروشرات للتعريف بخدمات الضمان الجديد المطور.

وقام أمين الأحساء بجولة على أركان الملتقى، ثم توجه إلى ركن الضمان، وتحدث مع الباحثين والباحثات عن نظام الضمان المطور، ثم قدم درعا لركن مكتب الضمان الاجتماعي، وشكر الباحثين والباحثات على المشاركة البناءة في هذا الملتقى وأخذ صورة جماعية معهم.