شكرا لقرائتكم خبر عن غرق طفل في مشروع لتصريف السيول بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقط طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في مشروع لتصريف السيول بحفر الباطن، إثر تعثر قدميه خلال اللعب مع أحد أقرانه، وأنقذه أحد المارة بانتشاله من وسط المياه.

وقال الطفل نايف الهزيمي الذي تعرض لحادث الغرق: كنت ألعب برفقة صاحبي ولم أشعر حتى تعثرت قدمي وسقطت بسرعة في مشروع تصريف السيول، ولم أرَ سوى الماء يحاوطني من جميع الجهات، وفقدت حينها التركيز ولم أشعر سوى بشخص يسحبني للأعلى، وحينها أحسست أنني عدت للحياة من جديد، مقدما شكره للشخص الذي أنقذه.

ومن جانبه، ذكر «نايف البذالي» منقذ الطفل، أنه تلقى اتصالا من قريب له يطلب المساعدة بعد تعطل مركبته، وحين توجه لمكان وجود قريبه، هرع إليه أحد الأطفال الذين كانوا يلعبون بمشروع تصريف السيول، وقال إن زميله «نايف» غرق داخل المشروع، وحينها أسرعت متوجها إلى مكان الحادث وسبحت وسط المياه حتى تمكنت من انتشاله وإنقاذ حياته - بحمد الله -.

من جهته، أكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن، سعود الصقري، أن وسائل السلامة متوفرة بجميع المواقع التي يتم العمل عليها بشكل كاف، وبما يحقق سلامة الجمهور، كما يوجد فريق متابعة ورصد لأي ملاحظة باستمرار، داعيا جميع المواطنين في حال وجود أي ملاحظة، للتواصل عبر رقم البلاغات الموحد «940».