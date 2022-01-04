شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: «مكافحة المخدرات» تحمي المجتمع من مروجي السموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود مكافحة المخدرات في محاربة مروجي السموم، وحماية أفراد المجتمع من آفة المخدرات، ومكافحة الاتجار بها والترويج لها.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية العميد حمد العماري بمناسبة تعيينه، وهنأ سموه العميد العماري بمناسبة تعيينه وتمنى له التوفيق والنجاح.

من جانبه، ثمن العميد حمد العماري دعم سموه وتوجيهاته السديدة، التي تساهم في تطوير أعمال مكافحة المخدرات في المنطقة.