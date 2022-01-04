نشرة «عاجل».. متحدث الصحة يوضح إمكانية عودة منع التجول.. وتفاصيل العثور على جثة «مفقودة وادي شواص»

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل»، عددًا من الأخبار المهمة في الشأن المحلي والدولي والرياضي، أبرزها تعيين أمينًا عامًا جديدًا لمنظمة «أوبك»، وإمكانية عودة منع التجول بعد زيادة حالات كورونا، وآخر تطورات إصابة الدستوري، بالإضافة إلى تفاصيل نقل الحوثيين أسلحة للسفينة الإماراتية التي تعرضت للقرصنة.

وإلى التفاصيل،،

المملكة ترحب بتعيين «الغيص» أمينًا عامًا لـ«أوبك»

رحب الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، بتعيين أمين عام جديد لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2022م.

وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

التقى وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

ليبيا.. مفوضية الانتخابات تكشف تعرضها للتهديد لتأجيل نشر قائمة المرشحين

فجّرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الإثنين، مفاجأة مدوية عن تعرضها لتهديدات مختلفة بغرض إجبارها على تأجيل الإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر عقدها نهاية شهر ديسمبر الماضي.

الهلال يكشف تطورًا جديدًا حول إصابة «الدوسري»

كشف نادي الهلال، اليوم الإثنين، عن تطور جديد بشأن حالة لاعبه ناصر الدوسري، بعد الإصابة التي لحقت به ومنعته من المشاركة مع الزعيم خلال الفترة الأخيرة.

103 مدربين و3.2 ملايين ريال.. اتحاد الكرة يقدم كشف حساب لـ«مبادرة تمكين»

أزاح الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، مساء اليوم الإثنين، الستار عن المدربين الوطنيين والأندية المستفيدة من مبادرة دعم وتمكين المدرب الوطني، والتي تفتح الباب أمام المدرب الوطني لاكتساب الخبرات وتمكينهم من العمل الميداني.

«الشورى» يطالب وزارة الصحة بسعودة الوظائف وتوطين صناعة اللقاحات

طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية، اليوم الإثنين، من وزارة الصحة، بسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى.

«الدفاع المدني» يكشف تفاصيل العثور على جثة «مفقودة وادي شواص»

عثر الدفاع المدني بمحافظة بلقرن التابعة لمنطقة عسير وبمساندة عدد من المتطوعين اليوم، على جثة مفقودة، جرفتها السيول وهي بصحبة والدها داخل مركبته.

دقة عالية.. «التحالف» ينشر لقطات لاعتراض وتدمير 3 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه الجنوب

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي أمس تجاه الجنوب.

مصادر يمنية: الحوثيون ينقلون أسلحة للسفينة الإماراتية التي تعرضت للقرصنة

قالت مصادر من مدينة الحديدة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية يقومون بنقل أسلحة للسفينة «روابي» التي تعرضت للقرصنة اليوم.

متحدث «الصحة» يوضح إمكانية عودة منع التجول بعد زيادة حالات كورونا

قال د. محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن قلق المواطنين من زيادة حالات الإصابات بفيروس كورونا، والهاجس الذي ينتاب البعض بشأن إمكانية عودة الإجراءات الاحترازية المشددة، محل تقدير، مشيرًا إلى أن الحاجة لأي مستوى من الإجراءات الاحترازية له لجان متخصصة تراقب الوضع باستمرار لاتخاذ القرار المناسب.