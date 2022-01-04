بالفيديو.. لماذا تبتهج الحيوانات في نهاية جمادي الآخرة؟.. خالد الزعاق يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية دكتور خالد الزعاق، إن نهاية شهر جمادى الآخرة يحمل السرور للحيوانات والنباتات والحشرات والزواحف؛ حيث تنكسر الموجة الباردة.

وقال «الزعاق»، في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل «تويتر»، إن جمادى الآخرة تكون الشمس بأوله في أقرب نقطة للأرض وهو ما يُعرف بالحضيض الأرضي، وفي أوسطه يكون موسم الرياح الماكرة التي لا تستقر على اتجاه، وهو ما يعرف بشباط، ويقولون عنه شباط ماله رباط كما يقولون.

وأضاف أن في آخره تنكسر حدة البرودة ويدب السرور على الحيوانات والحشرات والنباتات والزواحف.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، أن جميع الأشهر العربية مذكرة ماعدا شهرين: هما جمادى الأولى وجمادى الآخرة، فهما مؤنثان، وسمي جمادى؛ لأن الماء يتجمد فيه فهو يقع في شدة الشتاء.

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