وقالت وزارة الصحة، إن الاحترازات الصحية خطوة ضمن خطوات في رحلة التعافي والوصول لبر الأمان، وذلك بعد أن سجلت الوزارة ارتفاعا في عدد الحالات الحرجة، حيث بلغت 90 حالة.
وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل «1746» حالة، مؤكدة وتعافي «341» حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة «90» حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ «559852» حالة وبلغ عدد حالات التعافي «542754» حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة «8881» حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».
توزيع الحالات الجديدة حسب المدن
1.818 الرياض
1.532 جدة
1.486 مكة المكرمة
353 المدينة المنورة
291 الهفوف
245 الدمام
114 الخبر
109 المبرز
86 الطائف
79 تبوك
79 عرعر
92 ينبع
77 رابغ
76 بريدة
60 الظهران
52 الخرج
50 أبها
62 القطيف
منحنى الإصابات خلال الأيام الأخيرة
منحنى إصابات كورونا في المملكة يشهد ارتفاعا مستمرا:
الثلاثاء
602
الأربعاء
744
الخميس
752
الجمعة
819
السبت
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | ربع حالات كورونا الجديدة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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