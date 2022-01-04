عاجل | "دوس 6666" أغلى لوحة في المزاد الإلكتروني

أنهى مزاد اللوحات الإلكتروني أعماله، بتصدر اللوحات الخصوصي الأعلى سعرا، حيث بلغ عدد اللوحات 19 لوحة، بمبلغ 558346، وكانت 17 لوحة لفئة الخصوصي بمبلغ 521846، ولوحة لكل من فئة النقل الخاص والدراجات النارية بمبلغ 36500.

وتم إطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني عن طريق منصة «أبشر» الحكومية، وذلك ببيع عدد من اللوحات بأرقام وأحرف مميزة، من فئة «خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية»، حيث يتاح في المزاد إمكانية شراء اللوحة المميزة إلكترونياً، من كافة مناطق المملكة، دون الحضور إلى المقرات الحكومية.

واستحوذت لوحة «د و س 6666» من فئة لوحات مركبات خصوصي، على نصيب الأغلى، تم بيعها في المزاد الإلكتروني بمبلغ وصل ما يقارب 66000، بعدد مزايدات بلغ 62 مزايدة، فيما جاءت لوحة «ب ك ب 78» من فئة لوحات مركبات نقل خاصة، بمبلغ 19000، تليها لوحة «ر ع 8» من فئة لوحات الدراجات الهوائية بمبلغ 17500، وهي الأرخص سعرا.

مزايدة وشراء

وتتميز خدمة مزاد اللوحات الالكتروني، بعدة مزايا بما فيها، أن المزاد متاح للمواطنين والمواطنات، المزايدة وشراء اللوحات من جميع أنحاء المملكة إلكترونياً، لا يتطلب زيارة مقرات الإدارة العامة للمرور السعودي، رسائل تنبيهية في حال تمت المزايدة على اللوحة المختارة.

لوحات مركبات خصوصي

ع ن ب / 45 17500 ريال

د ه ص / 2222 18500

ل ط م / 99 21000

س ب ر / 50 21500

ر ع ن / 2222000

ق ص ب / 9123350

و هـ ب / 2424000

ب و س / 8725555

ا و س / 6026000

س هـ م / 4827650

ح ح ح / 666927661

ر ا ن / 555530000

س ح ب / 9731130

ل هـ ب / 7037000

س م ن / 5550000

ط ن ى / 553000

د و س / 666666000

إجمالي مبلغ المزايدة 521846

لوحات مركبات نقل خاص:

ب ك ب / 78 19000

لوحات الدراجات النارية:

ر ع / 8 17500

إجمالي مبلغ مزاد اللوحات الإلكترونية 55834