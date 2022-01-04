عاجل | إدارة خاصة للوظائف المستثناة في القطاع العام

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بصدد الاستعانة ببيت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف تأسيس إدارة للوظائف المستثناة في القطاع العام.

وتعرف الوزارة الوظائف المستثناة، بأنها وظائف ذات خصوصية معينة مرتبطة إما بالموقع والمكان التنظيمي، أو أن طبيعة واجباتها ومسئولياتها تستلزم ذلك وعلى هذا الأساس أشارت المادة «37» من نظام الخدمة المدنية بأنه يمكن لمجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من أحكام النظام، والمادة «31» من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، التي نصت على أن «تحدد الوظائف المستثناة وقواعد شروط شغلها، وفق إطار تنظيمي تعده وزارة الخدمة المدنية، وتصدره اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم «75» وتاريخ 29/1/1440هـ المعنية بالبت في شأن اللوائح التنفيذية، لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة».

ووفقا للوزارة فالغرض من هذا الاستثناء سواء من المسابقة والمؤهل، أو من أحدهما هو المرونة في شغلها، بنوعية معينة من الموظفين تتلاءم مع واجباتها ومسئولياتها، أو موقعها أو أية خصوصية معينة لتلك الأنواع من الوظائف.